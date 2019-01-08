آيزنكوت: حماس تستفيد من الأوضاع السياسية في "إسرائيل"

القدس- وطن: ادعى رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت إدخال من 15 حتى 20 ألف قذيفة إلى قطاع غزة المحاصر، معربًا عن آماله بأن يتواصل وقف إطلاق النار حتى نهاية عام 2019 الجاري، فيما اعتبر أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في إسرائيل تشجع حركة حماس وترفع من مدى شعبيتها.

وقال آيزنكوت خلال زيارته للبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة المحاصر، إنه يأمل أن يستمر وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري، حتى يتسنى الانتهاء من مشروع تطلق عليه اسم 'العائق'، ويتمثل ببناء سور عند الشريط الحدودي بينها وبين قطاع غزة، قسم منه فوق الأرض وقسم تحت الأرض، بالإضافة إلى العائق البحري شمالي قطاع غزة.

وأضاف رئيس الأركان المنتهية ولايته، آيزنكوت، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية في منطقة "غلاف" غزة، إن "فرص حدوث جولة تصعيد أخرى في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، هي متوسطة".

وأشار "لا أعتقد أنه بالإمكان صنع المزيد في غزة، أحبطنا تهريب من 15 إلى 20 ألف قذيفة إلى القطاع المحاصر" وتابع أن "حماس تعتبر المسار السياسي وتطور العملية السياسية في إسرائيل انتصارا كبيرا".

وتأتي زيارة آيزنكوت إلى المنطقة في ظل التصعيد الأخير في غزة، حيث قصف الاحتلال، الليلة قبل الماضية، ثلاثة مواقع لحركة حماس، بدعوى الرد على إطلاق "حوامة صغيرة" من غزة، أول من أمس الأحد، وإطلاق قذيفة مدفعية فجر الأمس تجاه ساحل عسقلان، قال الاحتلال إنه تم اعتراضها من قبل منظومة "القبة الحديدية".