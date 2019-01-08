اعتقال ثلاثة شبان بينهم جريح خلال مواجهات في البيرة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان أحدهم جريح، خلال مواجهات اندلعت في البيرة.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات في حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة.

وأوضحت مصادر محلية، جنود الاحتلال داهموا عدداً من المحلات التجارية واستولوا على تسجيلات عدد من الكاميرات.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي اقتحام مدينة البيرة، عقب عملية إطلاق نارٍ استهدفت حافلة مستوطنين وأدت لإصابة سائقها، مساء يوم السبت الماضي، قرب حاجز "بيت إيل" الاحتلالي.