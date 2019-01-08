انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر القادم

القدس- وطن: قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، كمال عبيدات، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تقرر اجراء انتخابات الغرفة التجارية في القدس في الثالث من الشهر القادم، ونحن مصرون على إجرائها رغم ممارسات وإجراءات الاحتلال.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الانتخابات ستجرى في موعدها مهما كانت النتائج، وأنه يوجد هناك مرشحين وباب الترشيح سيغلق غدا الأربعاء عند الساعة الثالثة مساء.

وشدد على أنه يجب العمل على تشجيع التجارة في القدس من أجل تعزيز صمود التجار المقدسين، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى المواطنين المقدسيين وكل من يزور القدس من أجل دعم الشريحة الأكبر في الاقتصاد المقدسي، وهم تجار القدس المحتلة الذي يعانون الويلات من الاحتلال.

"وفا"