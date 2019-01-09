الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة
09.01.2019 07:11 AM
رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل في انحاء الضفة.
وعرف من المعتقلين:
١. الفتى أمير مراد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٢. الفتى محمود نبيل ثوابتة- بيت فجار
٣. الفتى إسماعيل رائد طقاطقة- بيت فجار
٤. الفتى علي أيمن طقاطقة- بيت فجار
٥. عمر ذياب ثوابتة- بيت فجار
٦. الفتى مأمون إبراهيم العمور- تقوع شرق بيت لحم
٧. الفتى صهيب محمد العمور- تقوع
٨. الفتى أحمد فتحي العمور- تقوع
٩. الفتى سيف محمود العمور- تقوع
١٠. موسى محمود العمور- تقوع