الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة

رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل في انحاء الضفة.

وعرف من المعتقلين:

١. الفتى أمير مراد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٢. الفتى محمود نبيل ثوابتة- بيت فجار

٣. الفتى إسماعيل رائد طقاطقة- بيت فجار

٤. الفتى علي أيمن طقاطقة- بيت فجار

٥. عمر ذياب ثوابتة- بيت فجار

٦. الفتى مأمون إبراهيم العمور- تقوع شرق بيت لحم

٧. الفتى صهيب محمد العمور- تقوع

٨. الفتى أحمد فتحي العمور- تقوع

٩. الفتى سيف محمود العمور- تقوع

١٠. موسى محمود العمور- تقوع