الطقس: استمرار الأمطار خلال اليوم وتحذيرات من السيول والتزحلق على الطرقات

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً الى غائم جزئي و شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق ويحتمل سقوط زخات من الثلج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صاف وشديدة ألبرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ويحتمل تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح الباكر ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

السبت: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم الاربعاء من:

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.

5- احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الخميس وفجر الجمعة.