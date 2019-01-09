لبيد: على نتنياهو الذهاب للبيت ولن أكون شريكاً في حكومة معه

وطن- وكالات: قال رئيس كتلة "يش عتيد" في كنيست الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون شريكا في حكومة تقدم ضد رئيسها لائحة اتهام، مؤكدا بأنه بحال قدمت لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة عليه الاعتزال والذهاب إلى البيت.

وردت تصريحات لبيد خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلا: "من توجه له تهم في كثير من الملفات والفضائح الخطيرة يجب عليه الذهاب إلى البيت".

وفيما يتعلق بمطالب نتنياهو بالتحقيق مع لبيد بسبب اجتماعاته مع مالك "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، عقب لبيد بالقول: "ما هي الاجتماعات السرية مع موزيس؟، لقد تحدثت عن ذلك في الراديو وعلى التلفزيون".

وأضاف: "بالطبع، يجتمع السياسيون مع رجال الإعلام فهذا جزء من العمل السياسي. على الأقل إذ حاول نتنياهو الكذب، عليه التحقق، فالمشتبه بهم لن يعلمونا الطهارة".

لخص لبيد كلماته قائلا: "لا يمكنك أن تحدث التغيير الحقيقي دون أن تكون في مكتب رئيس الحكومة، كنت وزيرا كبيرا، وعضوا في الكابينيت، ولكن لكي تتمكن من إحداث التغيير، عليك أن تذهب إلى مكتب رئيس الحكومة".

(عرب 48)