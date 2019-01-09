سطو مسلح على البنك الاهلي الاردني ببيت ساحور والشرطة توضح لوطن حجم الأموال المسروقة

بيت لحم- وطن: نفذ مسلحون، صباح اليوم، عملية سطو على البنك الاهلي الاردني في بيت ساحور ببيت لحم.

وذكرت الشرطة أن المسلحين سرقوا مبلغا من المال، وباشرت والشرطة والاجهزة الامنية البحث والتحري والتحقيق.

وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـوطن، أن مسلحين نفذا عملية السطو، وقاما بسرقة قرابة 29 الف دولار و9 آلاف دينار أردني، و5 آلاف شيقل.

وأضاف أنه تم العثور على السيارة التي يشتبه باستخدامها بعملية السطو في منطقة عشر الغراب قرب بيت ساحور.