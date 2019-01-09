101 اعتداء وانتهاك للاحتلال بحق دور العبادة والمقدسات خلال الشهر الماضي

رام الله- وطن: كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنها سجلت (101) اعتداء للاحتلال على دور العبادة والمقدسات، بينها 30 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك خلال كانون الاول الماضي. كما منع الاحتلال رفع الاذان خلال الشهر في المسجد الابراهيمي 51 وقتا.

وتوزعت باقي الاعتداءات ما بين الحفريات وخاصة في سلوان، واقتحام مقامات، ومسيرات استفزازية في البلدة القديمة من القدس، واعتقالات وابعادات عن المسجد الاقصى، وشعارات عنصرية.

وقال وزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، إن "غلاة التطرف امثال غليك ووزير الزراعة الإسرائيلي،على رأس مجموعات من المستوطنين اقتحمت هذا الشهر المسجد الاقصى في خطوة تصعيدية جديدة، اسست برعاية الحكومة اليمينية لاقتحامات مشابهة لوزراء وساسة اخر في حكومة الاحتلال".

وأشار أدعيس إلى أن "امرأة فلسطينية من أراضي الـ48، استشهدت في المسجد الأقصى المبارك، إثر نوبة قلبية، بعد أن منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، سيارة الاسعاف من دخول المسجد، ناهيك عن الاعتقالات والابعادات وتحديد عمر من يسمح لهم بالدخول للصلوات".