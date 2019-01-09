قَد أُصدِّقُ..

كتب: طارق عسراوي

أنا لا أصدِّقُ

كلّما كان المسيحُ على الصّليب ولدتِ

كي تهبي الحياة معانِيَ

الموتِ النبيل !



أنا لا أصدّقُ !

إنه الشرُّ الذي يقتاتُ قلبَ الطيبين .

لا بدّ من ظلمٍ على عتبات قصر العدل ،

كيْ ينجو الطغاةُ بكرههم ،

ويقالُ فيما بعدُ : كُنّا عادلين

ومقسِطينْ !.



كانَ القضاةُ طُغاةُ هذا العصرِ ،

يخشوْن الحقيقة كلّما جدلوا الحبالَ ،

لأنَّ روما لم تبدّل طبْعَها وسيوفَها ..

قد زوَّروا التاريخَ ؛

إذ جعلوا الهزائمَ قوسَ غارٍ أو نهارٍ

للجنودِ القاتلين .



كم مِن حصانٍ مزّقته مخالبُ المضمارِ

كي يصلَ النهايةَ ،

والنهايةُ دائماً تعني البدايةَ من جديدٍ..

أو كلّما ابتسمَ الأميرُ

ازدادَ بُؤْسُ الميّتين .

قد لا أصدّق

أنَّ ما أحتاجُه لحناً

نشازاً

كي تسير به الجيوشُ

إلى المذابحِ ،

والمقاصلُ دفترُ التاريخِ

أو كابوسُ دهرٍ لا حدودَ لهُ

بليلِ النائمين .