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قَد أُصدِّقُ..

09.01.2019 11:59 AM
قَد أُصدِّقُ..

كتب: طارق عسراوي

أنا لا أصدِّقُ
كلّما كان المسيحُ على الصّليب ولدتِ
كي تهبي الحياة معانِيَ
الموتِ النبيل !

أنا لا أصدّقُ !
إنه الشرُّ الذي  يقتاتُ قلبَ الطيبين .
لا بدّ من ظلمٍ على عتبات قصر العدل ،
كيْ ينجو الطغاةُ بكرههم ،
ويقالُ فيما بعدُ : كُنّا عادلين
ومقسِطينْ !.

كانَ القضاةُ طُغاةُ هذا العصرِ ،
يخشوْن الحقيقة كلّما جدلوا الحبالَ ،
لأنَّ روما لم تبدّل طبْعَها وسيوفَها ..
قد زوَّروا التاريخَ ؛
إذ جعلوا الهزائمَ قوسَ غارٍ أو نهارٍ
للجنودِ القاتلين .

كم مِن حصانٍ مزّقته مخالبُ المضمارِ
كي يصلَ النهايةَ ،
والنهايةُ دائماً تعني البدايةَ من جديدٍ..
أو كلّما ابتسمَ الأميرُ
ازدادَ بُؤْسُ الميّتين .

قد لا أصدّق
أنَّ ما أحتاجُه لحناً
نشازاً
كي  تسير به الجيوشُ
إلى المذابحِ ،
والمقاصلُ دفترُ التاريخِ
أو كابوسُ دهرٍ لا حدودَ لهُ
بليلِ النائمين .

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