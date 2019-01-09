بالفيديو والصور | رغم الأجواء الماطرة في رام الله الآلاف يشاركون بالاعتصام الرافض لقانون الضمان

رام الله- وطن: رغم شدة الأمطار والطقس البارد، يشارك الآلاف من المواطنين، الآن، في الاعتصام الذي دعا له الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، وسط مدينة رام الله.

وذكرت مراسلتنا أن العديد من الحافلات التي تقل مواطنين من محافظات شمال الضفة وصلت إلى مكان الاعتصام على دوار المنارة في رام الله للمشاركة في الاعتصام.

ويطالب المشاركون باسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

ويهتف المشاركون في الاعتصام: "هي هي شلة حرامية"، و"الشعب يريد اسقاط قانون الضمان"، وغيرها من الشعارات والهتافات الرافضة لقانون الضمان.

يتبع..