نقل المعتقل زياد شلالدة للمستشفى بعد اعتداء الاحتلال عليه بشكل مبرح

رام الله- وطن: نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقل زياد محمد شلالدة (45 عاماً) إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، بعد تعرضه للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.

وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني مأمون الحشيم، اليوم الأربعاء، إن المعتقل الشلالدة وهو من بلدة أبو شخيدم في رام الله يقبع منذ لحظة اعتقاله في مستشفى "شعاري تسيدك"، وهو ممنوع من لقاء المحامي.

وأضاف المحامي الحشيم أنه لم يتسنى لنا التأكد من أية تفاصيل حول وضعه الصحي جراء أمر المنع، فيما أكدت العائلة لنادي الأسير أن زياد تعرض للضرب المبرّح خلال عملية اعتقاله.

وفي هذا الإطار أكد نادي الأسير أنه سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الوضع الصحي للمعتقل الشلالدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشلالدة يوم أمس إضافة إلى نجله محمود البالغ من العمر (21 عاماً) بعد مداهمة منزلهما.