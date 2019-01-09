حسن يوسف عضو المجلس التشريعي المنحل لـوطن: المالية قطعت راتب التقاعد لنواب حماس

وطن: قال حسن يوسف، عضو المجلس التشريعي المنحل عن حركة حماس، إن وزارة المالية قطعت رواتب التقاعد لنواب الحركة بالضفة الغربية.

وفي تصريح لـوطن، ذكر يوسف أن كل نواب الكتل الأخرى بالمجلس التشريعي المنحل، حصلوا على مستحقات التقاعد الخاصة بهم، سوى نواب كتلة حماس.

وبين أنه عند سؤالهم عن السبب، أُبلغوا أن الأمر يعود إلى "خلل فني قد يطول أمده"، وفق تعبيره.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، لـوطن، إنه لا يملك معلومات عن ذلك.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن حقوق النواب المحالين للتقاعد محفوظة، مضيفا أنه عندما ينفذ القرار يأخذ عضو التشريعي راتب تقاعدين وقيمته 80% من الراتب.

وفي 22 كانون الأول الماضي، قررت المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وفق ما أعلنه الرئيس محمود عباس خلال اجتماع للقيادة برام الله آنذاك.

ويتكون المجلس التشريعي المنحل من 132 مقعدا، تمتلك حركة "حماس" 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎