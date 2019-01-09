الحادث الثاني خلال اليوم.. مجهولون يسرقون الصراف الآلي لبنك فلسطين في كفر نعمة غرب رام الله

رام الله- وطن: قام مجهولون ظهر اليوم، بسرقة الصراف الآلي لبنك فلسطين في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة باشرت عملية التحقيق.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من سرقة مبلغ مالي من البنك الاهلي الاردني في بيت ساحور ببيت لحم، حيث أوضح ارزيقات لـوطن، أن مسلحين نفذا عملية السطو على البنك الأهلي الأردني، وقاما بسرقة قرابة 29 الف دولار و9 آلاف دينار أردني، و5 آلاف شيقل.