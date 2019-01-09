وزير الحكم المحلي: شرعنا بتفعيل القانون الخاص بتعديات البناء

بيت لحم- وطن: قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إنه تم الشروع بتفعيل قانون محاربة كل التجاوزات والتعديات المتعلقة بالبناء، وأن الخطوات والإجراءات وضعت من أجل حل ذلك.

وعلى هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمؤسسات محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، بين الأعرج أنه تم وضع كافة الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها من اجل عدم الوصول الى تعديات مخالفة، وتم التركيز على ان تكون الانطلاقة للمواطن في حالة شروعه بأعمال الحفر بالبناء ان يحصل على ترخيص قبل البدء.

كما ركز الوزير الاعرج على وجود أذونات لصب الباطون، حيث أن على المقاول أو البنّاء ان لا يستكمل البناء دون ان يكون عنده الترخيص الخاص بذلك، وان أذونات الصب لن تصدر دون رخصة البناء.

واضاف "ركزنا على وضع ترتيبات مع المقاول أو البناء من خلال إلزامهم في عدم البناء الا من خلال الترخيص الخاص بالبناية، بمعنى يحب ان يكون عملا متكاملا من المواطن والمقاول والهيئات المحلية".

وجاء حديث الأعرج بعد أيام من إنتاج وطن تحقيقا استقصائيا حول البناء المخالف، ونتائجه المدمرة على المستأجرين والمشترين.

وأعد التحقيق الزميل فارس المالكي، حيث بين من خلاله رداءة الكثير من الشقق السكنية، وسوء تشطبيها، ما يكلف المواطنين ثمنا كبيرا.

رابط التحقيق الاستقصائي للمشاهدة: