صور | مصادر محلية تؤكد اقتحام مجهولين لمعبر كرم أبو سالم، وإدارة المعبر في غزة تنفي

غزة- وطن: قالت مصادر محلية اليوم الأربعاء إن مجهولين اقتحموا معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، فجر الثلاثاء، وقاموا بتحطيم بعض الأجهزة والمعدات في المعبر، بينما نفت إدارة المعبر ذلك.

وأكدت ادارة المعبر في غزة، أن المعبر يعمل منذ الصباح بشكل طبيعي لإدخال البضائع دون اي معوقات.

وقالت انه ولا صحة للمعلومات المنشورة عبر وسائل الاعلام التي تتحدث عن اقتحام مجهولين للمعبر وتحطيم وسرقة بعض محتوياته.