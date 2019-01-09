مواطنون يتذمرون من تكرار انقطاع الكهرباء في خربثا بني حارث غربي رام الله

وطن: أعرب مواطنون من قرية خربثا بني حارث، غربي رام الله، عن استيائهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في القرية، لمدة ساعات طويلة خلال النهار والليل.

وفي حديث لـوطن، قال المواطن ناصر دحبور، إن انقطاع الكهرباء يتكرر كثيرا، بخاصة في فصل الشتاء، ما يسبب معاناة كبيرة للأهالي، لا سيما مع اشتداد برودة الطقس.

وبين أن الانقطاع المتكرر يتركز في حيين اثنين من القرية، ما يؤدي لاشتداد المعاناة، معتقدا أن سبب المشكلة هو ارتباط الخط الكهربائي الواصل للمنطقة، بخطوط القرى الأخرى المجاورة، ما يؤدي لتزايد الأحمال على المحولات.

بدوره، قال عبد الجبار انجاص، مدير قسم المشاريع في مجلس قروي خربثا بني حارث، إن المجلس تواصل مع شركة كهرباء القدس منذ 3 سنوات لرفع الأحمال بالقرية وتعديل الخطوط.

وأضاف لـوطن أنه تمت المصادقة على المشروع، وجرى تمديد الكوابل الارضية والانتهاء منها بالكامل.

لكنه استدرك بالقول " ما تبقى هو تركيب المحولات وفصل الخطوط المزودة للحارات عن بعضها".

وتابع " راجعنا شركة الكهرباء عن ذلك قبل أسبوعين، وأبلغونا أن المحولات لا تزال بالقدس، ولم تصل مكتب الشركة برام الله بعد".

من جانبه، اعتبر طارق حفظي مسؤول الشكاوى بشركة كهرباء محافظة القدس في مكتب رام الله، أن الإشكالية الأساسية هي أنه لا توجد هناك طاقة تكفي لجميع الأحمال، التي تتضاعف في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى القطع المتكرر عن كل المناطق.

وبين حفظي لـوطن أن الضغوط على التيار الكهربائي تضطر الشركة للقيام بتدويل الطاقة لجميع المشتركين، ما يؤدي إلى تكرر القطع عن مناطق، ووصله لمناطق أخرى.

وقال إن الشركة تعمل على تعديل الخطوط وتطويرها وفق الإمكانيات المتاحة.