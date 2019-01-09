الرئيس اللبناني عون: القدس لا يمكن أن تكون مدينة معزولة ومحظورة

وطن: قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن القدس، المدينة التي تحمل إرث الديانات السماوية، لا يمكن أن تكون مدينة معزولة ومحظورة.

وأكد عون، خلال كلمة أمام السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية في لبنان الأربعاء، أن السلام الحقيقي لا يقوم من دون عدالة واحترام حقوق الشعوب الصغيرة قبل الكبيرة والفقيرة قبل الغنية والضعيفة قبل القوية.

وقال عون "تبرز الى الواجهة صفقة القرن وقضية القدس، ويترافق ذلك مع ضغوط إسرائيلية متواصلة على لبنان، سواء عبر الخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً بمعدل 150 خرقاً شهريًا، أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات".

وأكمل: "على الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصًا على تطبيق القرار 1701 والمحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني."

وشدد على أن التهديدات الإسرائيلية والضغوط والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات، إضافة لضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة، عبر اعتماد القدس "عاصمة لإسرائيل" وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر، ولا تنهي الحروب القائمة، بل تؤسس لحروب ولتهجير وتطهير عرقي جديد".

الوكالة الوطنية للاعلام