موسكو تدعو البدء في اعادة اعمار سوريا

رام الله - وطن: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان موسكو تدعو إلى البدء الفوري في العمل على اعادة اعمار سوريا.

وقال ريابكوف "فيما يخص اعادة اعمار سوريا، فيجب البدء الفوري به، روسيا تبذل جهودا في المناطق المحررة من الارهابيين".

واضاف ريابكوف فيما يخص تصريحات واشنطن حول سحب القوات الأميركية من سوريا “بالنسبة لتقييمنا لسحب القوات الأمريكية من سوريا، فإننا نتابع باهتمام تطور الوضع، نعتقد أن النتيجة لا يزال من الصعب التنبؤ بها، وكما هو الحال دائمًا ، فإننا في كل الأمور المتعلقة بالمصالح الروسية أو العلاقات الروسية الأمريكية ، نحكم ونستخلص استنادا إلى الإجراءات وليس إلى البيانات”.

المصدر: سبوتنيك