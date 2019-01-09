الآغا تناقش مع الوفد الرسمي لاتفاقية "سيداو" الخطة التنفيذية لتوصيات اللجنة

رام الله- وطن: ناقشت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الآغا مع اعضاء الوفد الرسمي للاتفاقية الاممية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" خطة العمل التوافقية لتنفيذ توصيات لجنة "سيداو" وذلك اليوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني 2019 في مدينة رام لله.

رحبت الآغا بأعضاء الوفد الذي يمثل مؤسسات حكومية شاركت في مناقشة تقرير دولة فلسطين لاتفاقية سيداو في مقر الامم المتحدة في جنيف برئاسة وزارة شؤون المرأة، مؤكدة على الارادة السياسية الفلسطينية الداعمة لقضايا المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق الإنسان بالمساواة مع الرجل، والملتزمة بتنفيذ اتفاقية "سيداو" بعد لاتوقيع عليها دون تحفظات.



كما ناقشت الاغا مع الحضور كافة التدخلات الوطنية التنفيذية لاعتماد الخطة التوافقية للقرار وتحديد آولويات العمل للاشهر الثلاث القادمة يتبعها جلسة تقيمية للانجازات المنفذة للخطة، وذلك لضمان الجدية في التنفيذ واستثمار الوقت لصالح المرأة الفلسطينية وصولا لنيلها نيلها حقوقها.



كما أوصت الاغا بضرورة تكاتف الجهود والحرص المهني والاخلاقي لصالح المرأة الفلسطينية في تنفيذ الخطة كلا حسب اختصاصه ومهام عمله من المؤسسات الشريكة في اللجنة، لضمان التكاملية في عمل كافة الاطراف حول الخطة النهائية الخاصة بتوصيات لجنة سيداو بمراحل تستثمر الطاقات والموارد البشرية والمالية المتوفرة.



ومن الجدير ذكره ان الخطة التنفيذية تضمنت عدة توصيات منهامواءمة التشريعات مع اتفاقية " سيداو"، ومجال التوعية المجتمعية للموظفين/ات العاملين/ات في المؤسسات المختلفة حول الاتفاقية، وتهيئة بيئة العمل وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، استهداف الفئات المهمشة مثل المرأة الريفية والبدوية وذوي الاعاقة والاطفال.