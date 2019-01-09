الحرائق تعود مجددًا إلى مستوطنات الاحتلال

غزة- وطن: اندلعت عدة حرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل بالونات مذيلة بفتائل مشتعلة أطلقت من قطاع غزة مساء الأربعاء، بعد انقطاع دام لعدة أسابيع.

وأفاد شهود عيان باندلاع حريق في أحراش مستوطنة "ناحل عوز" شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق آخر بأحراش موقع النصب التذكاري شرق بيت حانون بفعل بالونات حارقة.

وقالت وحدة البالونات والطائرات الحارقة عبر صفحتها في "فيس بوك"، إنها أطلقت دفعات من البالونات الحارقة والمتفجرة المناطق الشرقية للقطاع باتجاه الغلاف.