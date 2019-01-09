الاجهزة الامنية تفرج عن المعتقلة سهى جبارة

رام الله - وطن: افرجت الاجهزة الامنية مساء اليوم الاربعاء عن المعتقلة سهى جبارة التي كانت معتقلة لديها، بعد قرار من محكمة استئناف القدس.

وقال فريق الدفاع عن المعتقلة سهى جبارة انه "تم الافراج رسميا عن المعتقلة جبارة بقرار صادر عن محكمة استئناف القدس الموقرة وهي اعلى هيئة قضائية مختصة بنظر طلبات الافراج، علماً بأن جلسة محاكمتها أمام محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا تأجلت حتى تاريخ 30/ 1/ 2019 في جلسة علنية، وسوف تحضر سهى الجلسة المذكورة بنفسها في التاريخ المذكور وهي حرّة طليقة."

ولفت فريق الدفاع الى ان "قرار الافراج عن سهى صدر بتاريخ 6/ 1/ 2019 لكن تأخر تنفيذه يعود لاسباب فنية تتعلق بشروط الافراج، وهي الان بصدد استكمال علاجها في مستشفى النجاح بنابلس للتعافي من الاضرار الصحية التي لحقت بها جراء اضرابها المفتوح عن الطعام الذي استمر مدة 27 يوماَ على التوالي منذ 22/ 11/ 2018 وحتى مساء يوم 17/ 12/ 2018 على أمل الوصول إلى الحقيقة كل الحقيقة، وبمحاكمة عادلة تتوافر فيها كافة المعايير الوطنية والحقوقية وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين."

وكانت الاجهزة الامنية قد اعتقلت جبارة من منزلها في 22 تشرين ثاني/نوفمبر 2018 ، وجرى نقلها الى سجن اريحا، حيث اكدت عائلتها تعرضها للتعذيب في الايام الاولى من الاعتقال.

وخاضت جبارة اضرابا عن الطعام، قبل ان يتمكن فريق الدفاع واهلها من اقناعها بوقفه بعد تدهور وضعها الصحي.