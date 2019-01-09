برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر الجاري

رام الله - وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الأربعاء، عن جدول برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس، لشهر كانون ثاني.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة، و"جبعون" و"ايالون" ستكون في 10 و24 كانون ثاني، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجن: "هداريم" و"هشارون" و"ريمون" و"اوفك" في 14 كانون ثاني.

واشار المكتب الى ان زيارة الاسرى في سجن الدامون/ كرمل، و"عتليت" ستكون في 16 كانون ثاني، و "سهرونيم" مدني في 10 الشهر.

وأشار مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة سجن "رامون" ستكون في 23، ومجدو المجموعة الأولى فستكون الزيارة للقصر فقط في 15 و 29، والمجموعة الثانية في 21، والمجموعة الثالثة 28، والنقب في 16، وعوفر في 7 و 21.