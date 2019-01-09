القسام: الضفة تشكل البعد الأهم بمعادلة المواجهة المستقبلية مع الاحتلال

غزة- وطن: قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة مساء يوم الأربعاء، إن الضفة الغربية تشكل العمق الحقيقي والبعد الأهم في معادلة المواجهة المستقبلية مع الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة أن "مستقبل المقاومة الفلسطينية في الضفة ترسمه طعنات الاحرار ورصاص الثوار القابضين على الجمر، المتمسكين بواجبهم المقدس".

وذكر أبو عبيدة أن "يحيي عياش شكل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال". مشيرًا إلى أن "كل رصاصة يطلقها تلاميذ عياش تفتح ثغرة جديدة نحو القدس والأقصى".

وختم أبو عبيدة كلمته قائلا : "نحن على العهد فكونوا على العهد والوفاء للعياش بحمل رسالته واستلام رايته".

جاء ذلك في كلمة مسجلة للناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام في ذكرى استشهاد يحيى عياش.