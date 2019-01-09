ليبرمان: نتنياهو سقط أمام حماس

وطن: قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان مساء الأربعاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو فشل في مواجهة حركة حماس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن ليبرمان اعتبر أن حماس نجحت في مواجهة الجيش الإسرائيلي وحققت نجاحات كبيرة، حتى أنها حصلت على 30 مليون دولار من قطر، بموافقة من "تل أبيب".

ونقلت عن ليبرمان قوله إن "سياسة إسرائيل تجاه حماس فاشلة، وأن كيانه خضع لإرهابها. وهي تتغنى بنجاحاتها في المقابل فشل كبير للجيش الإسرائيلي وللسياسات الإسرائيلية تجاهها وقطاع غزة بوجه عام"، على حد زعمه.

وأكد أن "إطلاق ما يزيد عن 500 قذيفة وصاروخ من غزة على مستوطنات غلاف غزة في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على القطاع هو فشل عسكري كبير للكابينيت وكذلك لنتنياهو".