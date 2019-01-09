قد يعود لبرشلونة مدربا.. تشافي يحصل على أعلى شهادات التدريب

وطن: أكدت تقارير صحفية إسبانية حصول نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق تشافي هيرنانديز على الرخص التدريبية لدخول عالم التدريب بعد أن أصبح قاب قوسين من الاعتزال.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن تشافي نال العديد من دورات المدربين من قبل الاتحادين الإسباني والأوروبي، وأنه سينهي دورة المدربين المحترفين (برو) وهي أعلى الشهادات التدريبية في 23 أبريل/نيسان المقبل، مما سيرخص له بالعمل مدربا مع أي فريق بالعالم بداية من موسم 2019-2020.

وقالت الصحيفة أنه يمكن لنادي برشلونة الاعتماد على أحد أهم لاعبيه على الإطلاق بعد أن ينهي مسيرته الاحترافية مع فريق السد في قطر.

ولم تستبعد الصحيفة أن يبدأ النجم الإسباني مشواره التدريبي في نادي السد، كما لم تستبعد أن يعود إلى برشلونة مدربا إذا كانت رغبة إدارة الفريق الكتالوني في ذلك.

ومن المؤكد أن نجومية تشافي الكبيرة ستفتح له أبواب التدريب في العديد من الأندية لا سيما نادي السد الذي يمثله حاليا.

وتواترت بعض الأخبار أنه سيتولى تدريب الفريق الموسم المقبل، وأنه يشرف بشكل ما على تدريب فريق تحت 23 عاما في (دوري قطر غاز ليغ)، ودعمت هذه الأخبار تعيين جهاز فني إسباني لتدريب الفريق.

كما أن تشافي نفسه صرح في وقت سابق بأنه يحلم بتدريب المنتخب القطري في كأس العالم الذي ستستضيفه في عام 2022.

يذكر أن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كانت قد أكدت قبل أيام تخطيط مدافع برشلونة جيرارد بيكيه لاعتزال اللعب عام 2020، وخوض انتخابات رئاسة النادي عام 2021.

وذكرت الصحيفة أن بيكيه ينوي الاستعانة بزميليه السابقين تشافي وإنييستا من أجل تدريب الفريق، في حين سيستعين بزميله السابق في دفاع البارسا كارلس بويول ليكون مكلفا بالأمور الفنية للنادي.

الجزيرة