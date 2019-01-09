الاعلام العبري: تأجيل زيارة هنية إلى روسيا

وطن: افادت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، بتأجيل زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى روسيا، والتي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.

ونقلت القناة 14 العبرية وموقع روتر نت عن مصادر إعلامية مصرية أن زيارة هنية المقررة إلى روسيا تأجلت إلى أجل غير معلوم، بناء على طلب موسكو.

وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، قد صرح في وقت سابق إن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، سيزور موسكو يوم 15 يناير/ كانون الثاني"، مشيرا إلى أنه "سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وحمل الدعوة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية السيد حيدر رشيد خلال لقائه هنية في مكتبه غرب مدينة غزة في الثامن والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر 2018.