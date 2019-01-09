محكمة الاحتلال ترفض التماساً لإعادة أراضي قرية عناتا

وطن: رفضت محكمة الاحتلال، التماسًا قدمه مواطنون منذ ثلاث سنوات يطالبون فيه باستعادة أراضيهم التي صادرها الاحتلال في قرية عناتا وأقام عليها مستوطنة "كفار أدوميم".

وزعمت محكمة الاحتلال أن مصادرة أراضي قرية عناتا، أصبحت أمرًا واقعًا ولايمكن التراجع عنه، مُدعيةً أن نزع الملكية قانوني وأنه يخدم شريانًا رئيسيًا لحركة المرور المخططة لربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم".

واستغرقت محكمة الاحتلال ثلاث سنوات كاملة في دراسة الالتماس لتخرج بقرار متناقض، يعترف بأنه جرى انتهاك حق ملكية المواطنين الفلسطينيين من جهة ويزعم من جهة أخرى أنه لايمكن التراجع عن المصادرة.

واعترفت المحكمة بأنه كانت هناك شكوك حقيقية حول حقيقة أن أمر المصادرة الصادر في عام 1975 كان يهدف إلى تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانطباع السائد هو أن الغرض من نزع الملكية هو تعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة، على حد قولها.

وزعمت المحكمة أن المطالبات الفسلطينية قد عفى عليها الزمن منذ وقت طويل وأن نزع الملكية قيد النظر هو أمر واقع في وقت أنشئت على المكان مستوطنتي معاليه أدوميم و كفار أدوميم، مما يحول دون ارجاعها.

المصدر: بوابة الهدف