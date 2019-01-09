الشرطة: حوادث السير في ارتفاع ورام الله بالمرتبة الاولى

رام الله- وطن: سجلت شرطة المرور ارتفاعا بحوادث السير خلال العام الماضي 2018، في مختلف المحافظات وصلت إلى 12829 حادثا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه في العام المنصرم شهدت حوادث السير ارتفاعا نسبيا مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 11%، وقد سجلت الشرطة وقوع 12829 حادث في مختلف المحافظات.

وأضاف أن محافظة رام الله والبيرة حظيت بالعدد الأكبر منها، وسجلت المرتبة الأولى بين المحافظات بعدد حوادث السير في العامين الأخيرين بلغت 3763 في عام 2018، فيما سجلت في عام 2017، 3012 حادث.

وأشار إلى أن نابلس المحافظة الثانية وسجلت وقوع 2678 حادث، فيما جاءت جنين بالمرتبة الثالثة وسجلت 1470، والخليل بالمرتبة الرابعة وكان عدد الحوادث فيها 1396 حادث، وسجلت طولكرم الانخفاض الوحيد بين المحافظات في العام 2018 عما كانت عليه في العام 2017 وسجلت وقوع 599 حادث، بينما في عام 2017 سجلت 807 حادث.

وأكد أن الارتفاع في حوادث السير مستمر بشكل ملحوظ بسبب عدم الالتزام بقوانين السير وشاخصاته من قبل السائقين، الذين يرتكبون الاخطاء المرورية، ما يتسبب بحوادث سير ينتج عنها وفيات وجرحى واضرار مادية.