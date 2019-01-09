ضبط 19 قطعة اثرية بحوزة 3 اشخاص برام الله

وطن: ضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الاربعاء 19 قطعة يشتبه انها اثرية بحوزة ثلاثة اشخاص من محافظة الخليل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح له ان قوة من شرطة السياحة والآثار بشرطة المحافظة وفي مهمة لها داخل المدينة قامت بمتابعة اشخاص يعتقد بحوزتهم مواد اثرية وتمكنت من ايقاف المركبة التي كانوا يستقلونها فتبين بأنهم ثلاثة اشخاص من محافظة الخليل.

وأضاف ارزيقات انه بتفتيشهم ضبطت 19 قطعة لعملة نقدية يشتبه انها اثرية تم التحرز عليها وتوقيف الاشخاص لحين استكمال الاجراءات تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.