وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح

رام الله - وطن: قالت مصادر اعلامية عربية ان وفدا اوروبيا يجري في قطاع غزة مع قيادة حماس مباحثات حول التهدئة مع حكومة الاحتلال وازمة معبر رفح.

ونقلت الجزيرة عن مصادر لم تذكرها ان الوفد الاوروبي لا يزال في غزة لاجراء مباحثات مع قيادة حماس حول ملفات عدة اهمها التهدئة مع اسرائيل وازمة معبر رفح.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اعلنت عن سحب موظفيها من معبر رفح قبل ايام، على اثر التوتر القائم بين حركتي فتح وحماس منذ ايام، بسبب منع الاجهزة الامنية في قطاع غزة حركة فتح من تنظيم حفل انطلاقتها في ساحة السرايا، وما تبع ذلك من اتهامات لحماس بالمسؤولية عن تكسير مقر تلفزيون فلسطين، واعتقال المئات من كوادر الحركة.