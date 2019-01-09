10 علامات تدل على نقص الفيتامينات

وطن: إن كان جسمك يفتقر إلى أي فيتامين أساسي، فإنه سيرسل لك إشارات تنبهك إلى هذا الخلل، وعادة ما يتم ترجمة هذه العلامات من خلال أعراض واضحة يسهل عليك اكتشافها.

نستعرض هنا 10 أعراض على نقص عدد من الفيتامينات الذي يعاني منه ملايين الناس في أنحاء العالم، والناجم عن اتباع نظام غذائي غير متوازن في أغلب الأحيان، وفق موقع "هيلثي آند بريتي".

ضعف الأظافر وتساقط الشعر

هناك عوامل مختلفة تساهم في تساقط الشعر والأظافر. أحد الأسباب الأكثر شيوعا هو نقص البيوتين، المعروف أيضا باسم فيتامين B7 الذي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة. كما يؤدي نقص فيتامينات B3 وB7 إلى تساقط الشعر.

تشقق زوايا الفم

يمكن أن تكون تشققات زوايا الفم أو تقرحاته مؤشرين على نقص بعض الفيتامينات، لا سيما فيتامينات B1 وB2. وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فما عليك سوى إضافة المزيد من الخضراوات والدجاج إلى نظامك الغذائي.

نزيف اللثة

يعاني أولئك الذين لا تحتوي وجباتهم الغذائية على الخضراوات والفواكه الطازجة من نقص في فيتامين C، مما يؤدي إلى إضعاف اللثة وجهاز المناعة. ومن بين أكثر أعراض هذا النقص فقدان الأسنان وسقوطها.

ضعف الرؤية ليلًا

نقص فيتامين A يؤدي إلى تضرر بياض العين مما يعوق الرؤية الليلية. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين A، مثل زيوت السمك والكبد في نظامك الغذائي.

قشرة الرأس

يمكن لنقص فيتامينات B2 وB3 وB6 أن يصيب جلدة الرأس بالقشرة، ويمكن أن تنتشر القشرة لتشمل الحاجبين والجفون والصدر والأذنين، وأي مكان ينمو فيه الشعر على وجه الخصوص.

قد تظهر على الجلد بقع حمراء أو بيضاء، وهذا يعني نقصا في فيتامينات A وC. لذلك، عليك إضافة المزيد من البيض والسمك والفواكه والخضراوات ذات اللون الأصفر إلى نظامك الغذائي.

ارتفاع وانخفاض ضغط الدم

يمكن أن يعود ارتفاع ضغط الدم إلى نقص فيتامين D، حينها عليك بسمك السلمون والتونة وكبد البقر وصفار البيض. لكن نقص فيتامين B12 يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، الذي يمكن أن يسبب ضعف العضلات وغياب السيطرة على المثانة.

التعرق المفرط

التعرق أكثر من المعتاد يمكن أن يكون علامة على أن جسمك بحاجة إلى فيتامين D. حتى أكثر المهام الدنيوية. وعادة ما يظهر التعرق الناجم عن نقص فيتامين D خلال ممارسة أمور عادية، مثل الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر.

التعب والإرهاق

الشعور بالتعب والإرهاق، وكذلك النعاس الشديد على مدار اليوم على الرغم من أخذ كفايتك من النوم، يمكن أن يكون مؤشرا على أن جسمك يفتقر إلى فيتامين B12. فهذا النقص يمنع حمل كمية كبيرة من الأكسجين لجسمك، مما يشعرك بالنعاس.

هشاشة العظام

من المهم الحفاظ على تناول أطعمة تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات الأساسية كلما تقدمنا في العمر، للحفاظ على قوة عظامنا، إذ يمكن لنقص الفيتامينات أن يسبب هشاشة العظام.

سكاي نيوز