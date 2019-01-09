حماس: وفد مصري يزور غزة غداً الخميس

رام الله- وطن: كشف قيادي في حركة حماس مساء اليوم الأربعاء، أن وفدا مصريا سيزور قطاع غزة، غدا الخميس؛ من أجل بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال مسؤول حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي في لقاءٍ متلفز إن "الوفد المصري سيزور غزة غدا؛ لاستكمال الحديث حول موضوع المصالحة بغض النظر عن كل الاجراءات والفعل ورد الفعل الذي حصل".

وأوضح أن حركته ستستمر في التواصل مع مصر؛ من اجل بذل مزيدا من الجهد لاتمام المصالحة، مؤكدا حرصها على إتمام المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أن المخرج الوحيد هو الحوار الوطني على قاعدة الاتفاقيات السابقة "التي لا نحتاج إلى غيرها ولكن إلى تطبيقها".

وذكر أن حركته لم تطرح في يوم من الأيام أنها تريد تشكيل بديل عن منظمة التحرير، مستطردا : "إنما طرحت شراكة من خلال ما تضمنته اتفاقيات 2011 و2017، وما تلاها".

واعتبر أن "هناك حالة تفرد في القرار الفلسطيني وليس شراكة".

وشدد على أن الخيار الأوحد لشعبنا هو الوحدة الوطنية، مبينا أنها تتكرس من خلال حوار جاد مبني على الشراكة الوطنية.