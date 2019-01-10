الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من الضفة ويصادر مركبتين

رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال 18 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم، وصادر مركبتي المحرر عمار ياسين قط ووالده في مادما جنوب نابلس.

وعرف من المعتقلين:

١. الفتى أيوب نصر- كفر نعمة غرب رام الله

٢. الفتى أسعد عطايا- كفر نعمة

٣. الفتى عبد الرحمن داود شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

٤. الفتى حمزة مصطفى شتيوي- كفر قدوم

٥. محمد عمرو شتيوي- كفر قدوم

٦. المحرر مناضل نفيعات- يعبد جنوب جنين

٧. محمد رضوان الهشلمون- الخليل

٨. إسماعيل شاهر ريان الشراونة- دير سامت جنوب الخليل

٩. نضال أمين زيدان- جنين

١٠. محمد يحيى أبو جحيشة- إذنا غرب الخليل

١١. عبد الكريم حسين- عزون شرق قلقيلية

١٢. يحيى السعدي- مخيم جنين

١٣. إسماعيل فواز القواسمة- الخليل