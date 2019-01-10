الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من الضفة ويصادر مركبتين
10.01.2019 07:24 AM
رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال 18 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم، وصادر مركبتي المحرر عمار ياسين قط ووالده في مادما جنوب نابلس.
وعرف من المعتقلين:
١. الفتى أيوب نصر- كفر نعمة غرب رام الله
٢. الفتى أسعد عطايا- كفر نعمة
٣. الفتى عبد الرحمن داود شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية
٤. الفتى حمزة مصطفى شتيوي- كفر قدوم
٥. محمد عمرو شتيوي- كفر قدوم
٦. المحرر مناضل نفيعات- يعبد جنوب جنين
٧. محمد رضوان الهشلمون- الخليل
٨. إسماعيل شاهر ريان الشراونة- دير سامت جنوب الخليل
٩. نضال أمين زيدان- جنين
١٠. محمد يحيى أبو جحيشة- إذنا غرب الخليل
١١. عبد الكريم حسين- عزون شرق قلقيلية
١٢. يحيى السعدي- مخيم جنين
١٣. إسماعيل فواز القواسمة- الخليل