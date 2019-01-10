قبل الإفراج عنه بيوم.. الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير الزغاري

بيت لحم- وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير حسن الزغاري (23 عاما)، قبل موعد الإفراج عنه بيوم واحد.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الأسير الزغاري وهو من مخيم الدهيشة اعتقل في شهر تموز/ يوليو 2018، وصدر بحقه حكما بالسّجن الفعلي لمدة ستة أشهر، وكان من المفترض أن يُفرج عنه اليوم الخميس، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا باعتقاله إداريا يوم أمس.

ولفت إلى أن الأسير الزغاري قضى سابقا في معتقلات الاحتلال أربع سنوات وكان قاصرا في حينه؛ علما أن له شقيق آخر معتقل وهو أشرف.