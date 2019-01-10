النائب العام يفتتح مبنى نيابة أحداث قلقيلية كخطوة نحو حماية الأحداث في فلسطين

رام الله- وطن: افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك الى جانب محافظ محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، ومدير مشروع جيساب السيد كينت مورو اليوم مبنى نيابة أحداث قلقيلية والذي جاء كخطوة أولى نحو حماية الأحداث في فلسطين، وجاء الافتتاح بحضور عدد من السادة القضاة، واعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة ومدراء الاجهزة الامنية، ومدراء المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، وممثلين عن من مشروع دعم قطاع العدالة جيساب.

حيث أكد النائب العام في كلمة الافتتاح على أهمية التخصص في عمل النيابة العامة بانشاء نيابة خاصة بحماية الاحداث في فلسطين، وأن ذلك جاء ترسيخا واعمالا لارادة المشرع الفلسطيني بما ورد في قانون حماية الاحداث بان يكون هناك اماكن خاصة بتواجد الاطفال وعدم احتكاكهم مع البالغين ومع العامة، وعدم الوصول اليهم والظروف المحيطة بهم وأي بيانات عنهم حفاظا على خصوصية قضاياهم، وهذا ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تجسيدا لارداة النيابة العامة بايجاد هذا المبنى المستقل، حيث بذلت النيابة جهود كثيرة في تحقيق هذا الانجاز بافتتاح مبنى خاص بالاحداث في محافظة قلقيلية.

وان النيابة حريصة كل الحرص على ضمان حقوق الانسان وصون الحريات، مقدما شكره لمشروع دعم قطاع العدالة على هذا الانجاز بافتتاح مبنى خاص بنيابة حماية الاحداث.

فيما اشاد اللواء رافع رواجبة بجهود النيابة العامة وعملها الدائم في موائمة مباني النيابة العامة لتكون بيئة آمنة للأطفال حفاظا على خصوصيتهم وصون حقوقهم، مؤكداً على ضرورة التكاتف ومضاعفة الجهود في سبيل خدمة المواطن الفلسطيني.

من جانبه أكد السيد كينت على أهمية هذا المبنى كونه يثير اهتمام الداعمين مؤكداً على إصرار النيابة العامة على احترام وحماية الأحداث وتوفير كافة الإمكانيات لأعضاء نيابة الأحداث للعمل في بيئة آمنة للأطفال والتعامل معهم كضحايا.

وفي الختام قدم رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل شرحاً مفصلاً عن ادارة المبنى وكيفية ممارسة التحقيق داخله والإجراءات المتبعة بما يحمي الأحداث ويراعى الخصوصية والسرية، وضرورة إبعاد الأحداث عن العامة من المواطنين والمراجعين والمتهمين البالغين، مشيراً إلى أنه تم استحداث وسائل الكترونية جديدة في التعامل مع الأحداث وفق القانون، وأن هذا المبنى من ناحية أنه يجعل الحدث يسير بكافة الإجراءات منذ اللحظة الأولى حتى انتهاء إجراءات المحاكمة بمعزل عن المتهمين البالغين من حيث الغرف والممرات وغرفة الانتظار وغرفة التحقيق، وكذلك تم توفير غرفة لشرطة الأحداث، ويساندهم في العمل كادر إداري من نيابة الأحداث.