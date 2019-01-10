الحراك الشبابي الارثوذكسي يطالب بحل اللجنة الرئاسية العليا لشوؤن الكنائس

رام الله - وطن: طالب الحراك الشبابي العربي الارثوذكسي بحل اللجنة الرئاسية العليا لشوؤن الكنائس، في اعقاب ما حدث في ساحة المهد يوم السادس من الشهر الحالي، حين استقبلت بعض الجماعات البطريرك ثيوفيلوس الثالث بالأغاني والاحتفالات بالرغم من وجود اجماع على مقاطعة البطريرك.

وقال صالح البندك أحد افراد الحراك الشبابي العربي الارثوذكسي إن اللجنة الرئاسية حاولت قدر الامكان أن يكون هناك استقبال لثيوفيلوس، وكانت من أول الذين ضغطوا من أجل أن يحدث استقبال للبطريرك.

يأتي ذلك بالرغم من اجماع القوى الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والهيئات والمؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية، والحراك الشبابي العربي الأرثوذكسي، على مقاطعة استقبال بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وأعوانه في بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.

وأضاف البندك "أنّ هناك اجندات خاصة وسياسية للجنة الرئاسية العليا كونها تدافع عن المدعو ثيوفيلوس".، متابعاً: "هذه اللجنة غير صالحة ويجب حلها، ووجودها وعدم وجودها واحد".

وأشار إلى أنّ هناك بعض الجهات كانت تحاول أن تزرع الخلاف بين الحراك وجماهير بيت لحم من خلال التشكيك بنوايا الحراك من موضوع المقاطعة.

وذكر أنّ "هناك الكثير ممن حاولوا افشال مبادرتنا وتخريب الاحتفالات لتحميلنا المسؤولية عن تخريب احتفالات العيد، وبالمختصر نحن ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحشيشية الذين تواجدوا في ساحة المهد".

المصدر: راديو بيت لحم 2000