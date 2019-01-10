نقل الأسير المريض أبو دياك إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية

رام الله- وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك من سجن مستشفى الرملة، إلى مستشفى "اساف هروفيه" لتدهور حالته الصحية بشكل خطير.

وأفادت والدة الأسير أبو دياك بأنها توجهت اليوم إلى مستشفى الرملة لزيارته، لكنها فوجئت بنقله صباحا إلى مستشفى "اساف هروفيه" لتدهور وضعه الصحي بشكل خطير، ولم تتمكن من رؤيته.

وأضافت ان وضع نجلها سيئ للغاية، مناشدة كافة المؤسسات الدولية والعالم بالتدخل للإفراج عنه ونقله للعلاج قبل فوات الأوان، مبينة أن محكمة الاحتلال ستبت قرارها بخصوص الافراج عنه في الـ13 من الشهر الجاري، لكن قد يكون قد فات الأوان حينها.

وأشارت إلى أنها التقت بنجلها الآخر سامر أبو دياك في مستشفى الرملة، ووضعه الصحي أيضا سيئ.