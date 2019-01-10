وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138

القدس- وطن: هدمت آليات وجرافات الاحتلال قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الأهالي وتركتهم دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس العاصفة.

وتواصل سلطات الاحتلال مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.