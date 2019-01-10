2018 ثالث أكثر الأعوام حرارة في أستراليا

وطن: ذكر مكتب الأرصاد الجوية يوم الخميس، أن أستراليا سجلت ثالث أكثر الأعوام حرارة في 2018، وهو عام شهد موجة جفاف شديد ضربت أجزاء كبيرة من البلاد وموسم حرائق غابات استمر أطول من المعتاد.

وزادت درجات الحرارة القصوى في أنحاء أستراليا 1.55 درجة مئوية عن المتوسط، وتلت مباشرة عام 2013 وهو الأعلى حرارة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيانه السنوي عن حالة الطقس إن متوسط درجة الحرارة في أنحاء البلاد في 2018 زاد 1.14 درجة مئوية عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990، مما يجعل تسعة من بين الأعوام العشرة الأخيرة أكثر حرا من المتوسط.

وسجل الهطول السنوي للأمطار سابع أقل مستوى بالجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

وانخفض متوسط هطول الأمطار على أستراليا بنسبة 11% عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990 والبالغ نحو 41 سنتيمترا، وهو ما قال المكتب إنه يرجع للتقلب المناخي الطبيعي وتغير المناخ.

وكان المكتب تنبأ في وقت سابق بأن فصل الصيف الحالي المستمر من ديسمبر كانون الأول حتى فبراير شباط سيكون أكثر جفافا من المتوسط في شمال البلاد وأكثر حرارة من المتوسط في غالبية مناطق أستراليا. ومن المرجع أن يشهد الجنوب موجات حارة.

(رويترز)