الاحتلال يمدد اعتقال عاصم البرغوثي 12 يوماً ويعيد والده لتحقيق "المسكوبية"

رام الله- وطن: قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسير عاصم البرغوثي 12 يوماً، حيث يتعرض لتحقيق مكثف وقاسٍ في سجن "المسكوبية".

وأوضح أن سلطات الاحتلال أعادت والده عمر البرغوثي لتحقيق "المسكوبية" أيضاً، علما أنه تم تمديد اعتقاله في وقت سابق لـ 72 ساعة تمهيدا لتحويله للاعتقال الاداري.

فيما مدد الاحتلال اعتقال عاصف البرغوثي نجل الأسير عمر وشقيق الأسير عاصم حتى يوم الاثنين المقبل، وكذلك الابن الاصغر لعائلة عمر، محمد البرغوثي مدد اعتقاله لخمسة أيام.