اخلاء سبيل المستوطنين المتورطين بقتل الشهيدة عائشة الرابي

القدس- وطن: أخلت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، سبيل غالبية المستوطنين المتهمين بالتسبب بمقتل الشهيدة عائشة الرابي من سلفيت قبل نحو شهرين.

وذكرت القناة "20" العبرية أن النيابة وبموافقة الشاباك قدموا طلباً لإخلاء سبيل 4 من أصل 5 معتقلين على ذمة القضية، وذلك بشروط إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة، في حين تقرر تمديد اعتقال المتهم الخامس بالقضية.

يأتي ذلك على خلفية موجة احتجاجات في صفوف المستوطنين وأقطاب اليمين الإسرائيلي، متهمين الشاباك باستخدام أساليب محظورة في التحقيق مع المستوطنين كونهم قاصرين في غالبيتهم.

واستشهدت عائشة الرابي قبل نحو الشهرين بعد تعرض مركبتها للرشق بالحجارة الى الجنوب من مدينة نابلس، وأقدم مستوطنون على إلقاء الحجارة باتجاه مركبتها فانحرفت عن مسارها وانقلبت.

وسبق للشاباك أن أعلن قبل أيام عن اعتقاله للمشتبه بهم بتنفيذ العملية قبل أن يخضع لضغوطات المستوطنين ويفرج عن غالبيتهم اليوم.