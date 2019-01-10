الحكومة: الافراج عن قتلة الرابي ضوء أخضر لاستئناف ارهاب المستوطنين

رام الله- وطن: اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، إطلاق سلطات الاحتلال سراح المستوطنين المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي، بمثابة ضوء اخضر جديد لاستئناف المستوطنين ارهابهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن إفلات المجرمين يظهر مدى رعاية حكومة الاحتلال للاٍرهاب والاجرام، ويدل على استخدام الاحتلال المستوطنين كإحدى أدواته وأذرعه في التسلط على ابناء شعبنا وإراقة دمائهم والتنكيل بهم في ارض وطنهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على أن استمرار الاحتلال والاستيطان هو السبب الرئيس الذي يحول دون ارساء أسس السلام والأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة والعالم، الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لتنفيذ قوانينه التي أصدرها والداعية الى ازالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67.