بعد وفود التطبيع.. كحلون يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء لإسرائيل"

وطن- وكالات: أكد موقع "I24news" العبري، عن أنه "على خلفية التقارير عن زيارات سرية لوفود عراقية، وقّع وزير المالية الاسرائيلي موشي كحلون على مرسوم خاص يحدد أن العراق ليست (دولة عدو) كما هي معرفة في القانون الإسرائيلي، ويتمّ بذلك شطبها من القائمة حتى شهر آذار / مارس المقبل، ما يتيح إقامة تبادل تجاري معها".

وقال كحلون في المرسوم أنّه "بموجب الصلاحيات الممنوحه له، البند 3 (2) من الأمر التجاري 1، انني أمنح موافقة عامة بأن يتصرفوا مع العراق حتى 31 آذار / مارس 2019 أنها ليست عدو بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري".

وتشمل قائمة دول العدو بموجب القانون الإسرائيلي كل من سوريا، لبنان، اليمن، إيران والسعودية.

ويشار إلى أن وزارة خارجية الاحتلال كشفت مؤخراً عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية الى إسرائيل.

طالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي وزارة الخارجية العراقية بالتحقيق بما أوردته وسائل إعلام رسمية إسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى "إسرائيل" العام الماضي.

ودعا في بيان لجنة العلاقات الخارجية النيابية بـ"التحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين قاموا بالزيارة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب".

وورد في تغريدة نشرتها وزارة خارجية الاحتلال منذ أيّام، أن عدد الذين زاروا دولة الاحتلال 15 شخصاً، وهم "شخصيات سنية وشيعية لها تأثير في العراق، زاروا متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة، واجتمعوا بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين"، موضحة أنها تدعم هذه المبادرة.