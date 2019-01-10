أغلى 5 حالات طلاق في العالم

وطن: تواترت الأنباء عن طلاق الملياردير وأغنى أغنياء العالم ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، وهو ما حول الأنظار مباشرة إلى البحث عن تكلفة هذا الطلاق، ومقدار الثروة التي ستحصل عليها طليقته ماكينزي توتل.

فبعد زواج دام 25 عاما ورحلة ناجحة جمعا خلالها ثروة بلغت قيمتها 135مليار دولار، أعلن جيف بيزوس وماكينزي، البالغة من العمر 48 عاما الطلاق.

ونظرا لأن الزوجين يعيشان في ولاية واشنطن، التي تدخل ضمن الولايات المطبقة لقانون الملكية المشتركة، فإن التوقعات تشير إلى أنه ينبغي تقسيم إجمالي ثروتي الزوجين على الطرفين بالتساوي، على اعتبار أن الزوجين متشاركان في كل ما يملكان منذ أن ارتبطا ببعضهما البعض.

وإذا حصل الطلاق مع تقاسم الثروة، فإنه سيكون الطلاق الأعلى كلفة في العالم، وستحصل ماكينزي على لقب"أغنى طليقة في العالم".

وبالتأكيد، سيكون هذا الرقم أعلى بكثير من أكثر حالات الطلاق تكلفة حتى الآن، بحسب ما كشف تقرير نشره موقع "فوكس بزنس" الإخباري.

طلاقات مليارية

ومن حالات الطلاق ذات التكلفة الباهظة، انفصال الملياردير الروسي ديميتري ريبولوفليف وزوجته إيلينا عام 2014 ، والذي بلغ قرابة 4.5 مليار دولار، بعد معركة قضائية استغرقت قرابة 6 سنوات.

وإذا اعتبرنا أن طلاق ريبولوفليف إلى جين استكمال طلاق آل بيزوس، الأعلى تكلفة في التاريخ، فإن طلاق جوسلين وأليك وايلدنشتاين في العام 1999 هو ثاني أعلى طلاق تكلفة.

وبحسب التقارير، فقد اضطر أليك، الملياردير وتاجر الأعمال الفنية الفرنسي إلى دفع مبلغ قدر بحوالي 3.8 مليار دولار لمطلقته جوسلين، المشهورة بكثرة عمليات التجميل التي أجرتها.

أما ثالث أكثر حالات الطلاق تكلفة، فهي طلاق الملياردير والقطب الإعلامي الأسترالي روبرت مردوخ من زوجته آن في العام 1999، والذي قدرت قيمته بحوالي 1.7 مليار دولار.

ويعتبر طلاق بيرني وسلافيكا إكسلتون عام 2009، بعد زواج دام 24 عاما، رابع أعلى حالات الطلاق تكلفة، حيث تراوحت القيمة بين 1 و1.2 مليار دولار.

أما خامس أغلى طلاق في العالم فهو من نصيب أخطبوط الكازينوهات ستيف وين في العام 2010، حيث أفادت تقارير أن تكلفة طلاق وين من زوجته إلين، التي تزوجها مرتين الأولى بين عامي 1963 و1986 والثانية بين عامي 1991 و2010، بلغت حوالي مليار دولار.

وأجبر وين على الطلاق بعد اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي وردت في تقرير صحفي مطول في وول ستريت جورنال.