فيديو| 5 إصابات خلال مواجهات مستمرة في حي الماصيون برام الله

رام الله- وطن: أصيب 5 شبان وفتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في حي المصيون المدخل الجنوبي لمدينة رام الله.

ووفقاً للهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات، 4 منها بالاختناق بقنابل الغاز التي ألقاها جيش الاحتلال على الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المصيون، وداهمت المحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكلاميرات لليوم الخامس على التوالي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، خلال المواجهات المستمرة في الحي، فيما ألقى مجموعة من الشبان والفتية الحجارة نحو قوات الاحتلال، التي تمركزت في الشارع الرئيسي بين رام الله وقرية رافات جنوبا.

ولليوم الخامس على التوالي تقتحم قوات الاحتلال مدينتي البيرة ورام الله، بحثا عن كاميرات المراقبة، في اعقاب اصابة مستوطن بجراح مطلع الاسبوع برصاص فلسطيني، شرق البيرة.