سفير فلسطين في العراق يكشف حقيقة الوفود التي زارت دولة الاحتلال مؤخراً

وطن- وكالات: علق السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، على ما تداولته وسائل إعلام بشأن زيارة ثلاثة وفود ضمت سياسيين عراقيين إلى دولة الاحتلال.

وقال عقل في لقاء متلفز إن "المعلومات المتوفرة لدى أجهزتنا، أستطيع من خلالها، أن أنفي زيارة أي سياسي عراقي في الفترة الأخيرة إلى دولة الاحتلال".

وأضاف أن "هنالك زيارات شخصية أجراها بعض الكتاب والصحفيين والأكاديميين"، مشيرا إلى أن "عددا محددا من العراقيين الذين يحملون الجنسية الأجنبية هم من زاروا دولة الاحتلال من أجل إقامة علاقة مع اليهود العراقيين الموجودين هناك".

وأكد أن "الحديث عن ذهاب سياسيين أو برلمانيين أو رجالات فكر من العراق إلى دولة الاحتلال لا صحة له أبدا".

وأردف أن "إسرائيل مهتمة جدا بالعراق، ولديها جيوش إلكترونية عملت على خلق الخلاف داخل المجتمع العراقي في كافة النواحي".

وبين عقل، أن "إسرائيل تتصور أن هناك تباعدا بين السياسيين العراقيين والجمهور العراقي، وبالتالي أية قضية تطرح على السياسيين العراقيين سيكون لها صدى في داخل المجتمع العراقي، لذلك اختارت أسماء برلمانيين وشخصيات سياسية لتقول للجمهور أن هؤلاء الذين يمثلونكم جاءوا إلى إسرائيل".

وفي بيان على الموقع الرسمي للسفارة في العراق، قال السفير إنه عقد اجتماعا مع الشيخ عبد اللطيف الهميم، رئيس الوقف السني العراقي، وقد تم مناقشة عدة مواضيع منها التسريبات الأخيرة عن زيارات السياسين العراقيين إلى إسرائيل.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال، قالت مساء الأحد الماضي إن "ثلاثة وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير".

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "زيارة الوفد العراقي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع، والوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق".

ورغم نفي النواب أثار الخبر ضجة كبيرة، وطالب عضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، الاثنين، وزارة الخارجية بالتحقيق فيما ورد بوسائل إعلام غربية بشأن زيارة ثلاث وفود عراقية إلى إسرائيل.

(سبوتنيك)