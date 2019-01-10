بيلامار.. أمريكي يدعم القضية الفلسطينية في مطعمه.. وهذا ما قاله

رام الله- وطن: للقضية الفلسطينية مناصرين كثر في مختلف أنحاء العالم، مناصرين تسلّحوا بالتاريخ وآمنوا بالحق الفلسطيني على أرضه، وبالوجود الماضي لنا، وكل مناصر لقضيتنا يظهر دعمه لنا على طريقته.

چيف بيلامار، رجل امريكي، لا يتوانى للحظة واحدة أن يظهر دعمه للقضية الفلسطينية في مواقع "السوشال ميديا"، وحتى في مكان عمله.

يقول: " الشعب الفلسطيني غير مسلح، لا يملك جيشا، ولا قوات جوية ولا بحرية، في الوقت نفسه الإسرائليون يملكون كل أنواع الأسلحة الخطيرة والمحرمة دوليا أيضا، وكلها صناعات أمريكية وبدعم أمريكي ومن الضرائب التي ندفعها للحكومة".

وما يستطيع فعله بيلامار لفلسطين، هو أن يرتدي الملابس ومكتوب عليها "فلسطين حرة" خلال تواجده في مطعمه، الأمر الذي سيفقده زبائنه الذين إما لا علاقة لهم بالسياسة، أو الذين لا يدركون الحقائق ولا يسعون لكشفها، أو قد يغضب منه الساسة الأمريكيون، خاصة عدما يتحدث عن صلف وظلم الموقف الأمريكي الداعم لدولة الاحتلال على حساب الفلسطينيين أصحاب الحق، فيقول :"في مطعمي ألبس التيشيرت المكتوب عليه " فلسطين حرة" وأعلم أني قد اخسر بعض الزبائن وربما الكثير منهم أيضا، وقد حدث جدال بيني وبين أشخاص مناصرين لإسرائيل وحتى مع اسرائيليين أنفسهم، لكنني كنت دائما ثابتا على موقفي، أنا لا ادعم القتلة، ولا ادعم المشاريع الاستيطانية التي تقوم على سرقة أراضي الضعفاء، وأرفض أن اعمل وادفع الضرائب لتمنحها دولتي مجانا لدولة مجرمة عنصرية. من لا يعجبه رأيي بإمكانه أن لا يعود الى مطعمي، لأني ببساطة" أنا حر، وهذا المطعم ملكي!".