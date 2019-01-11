الطقس: أجواء غائمة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبراُ، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.