المواطنون في قطاع غزة يستعدون لجمعة "صمودنا سيكسر الحصار"

غزة- وطن: يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "صمودنا سيكسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال واسناد الاسرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه حكومة الاحتلال تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة، حيث نشر جيش الاحتلال القناصة على الحدود.

وجدد المواطنون في القطاع إطلاق دفعات جديدة من البالونات الحارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة.