الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً

وطن: التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في منزله غرب مدينة غزة.

وضم الوفد وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق.

ويشهد قطاع غزة توتراً مع استمرار مماطلة الاحتلال بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12عامًا، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقمع مسيرات العودة والاعتداء على الصيادين، وقصف أهداف مؤخرًا.

كما التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بالوفد الامني المصري .

وتناول اللقاء مناقشة قضايا قطاع غزة المختلفة.

وأكد حلس أن خيار المصالحة هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولا بديل عنه مؤكدا على موقف الحركة بضرورة إنهاء الإنقسام بشكل قطعي.